Gegen Bewährungsauflagen verstoßen Bundespolizei nimmt gesuchten 38-Jährigen am Klever Bahnhof fest

Eine Streife der Bundespolizei überprüfte am Samstagvormittag (7. Oktober 2023) um 10 Uhr am Klever Bahnhof einen 38-jährigen Deutschen. Ein durchgeführter Datenabgleich der Personalien des Mannes in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass gegen ihn ein Sicherungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kleve vorliegt. Im September 2020 hatte das Amtsgericht Kleve ihn wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort zu einer Freiheitsstrafe von 11 Monaten auf Bewährung verurteilt.