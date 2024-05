Offener Haftbefehl Bundespolizei nimmt gesuchte Frau am Klever Bahnhof fest

Am Freitagvormittag (3. Mai 2024) um 11.40 Uhr überprüfte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Kleve eine 41-jährige Deutsche. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Frau mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls von der Staatsanwaltschaft Kleve gesucht wird. Hiernach muss die Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 780 Euro bezahlen oder eine 65-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.