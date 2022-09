Grenzkontrolle : Bundespolizei findet ein Kilo Koks in Passat

Kranenburg Kokain mit einem Straßenwert von geschätzt 80.000 Euro entdeckte die Bundespolizei im Pkw eines 31-jährigen Türken. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Am Dienstagvormittag kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesstraße B9 in Kranenburg einen 31-jährigen Türken in einem in Düsseldorf zugelassenen VW Passat. Auf Nachfragen teilte der Reisende den Beamten mit, dass er einen Freund in Rotterdam besucht hätte und auf der Heimreise nach Düsseldorf wäre. Hierbei wirkte er sichtlich nervös. Seine Hände zitterten bei der Herausgabe seiner Ausweisdokumente.