Heimat : Bürgerstiftung sucht neuen Pächter für die Dorfschmiede

Bedburg-Hau Die Bürgerstiftung sucht einen Pächter für die traditionsreiche Gaststätte, die fürs Dorfleben in Till-Moyland wichtig ist. Diverse Vereine treffen sich dort regelmäßig.

Zu bieten hat die Gaststätte, in die die Bürgerstiftung regelmäßig investiert, einiges an Platz: Zu einem großen Saal mit 150 Plätzen kommen ein kleiner Saal mit 40 Plätzen und eine Gaststube mit 30 Plätzen. Es gibt zwei Bundeskegelbahnen, einen Spielplatz am Haus, eine Gartenterrasse mit 50 Plätzen und einen großen Parkplatz, der auch für Busse geeignet ist. Und für all jene Gäste, die mit dem Fahrrad an die Sommerlandstraße kommen wollen, findet sich auch eine Ladestadion für E-Bikes. Eine Pächterwohnung könne bei Bedarf auch angemietet werden, wie es von der Stiftung heißt.