Bürgerschützen feiern Tanja Muschenich ist neue Königin in Materborn

Das Schützenfest begann mit der Kranzniederlegung am Ehrenmal Materborn. Unter den Klängen des eigenen Spielmannzugs ging es zur zur Schützenmesse in die St.-Anna-Kirche. Der Vorsitzende Jürgen Cattelaens konnte zum anschließenden Trophäenschießen des Adlervogelschießen auf dem Hochstand am Vereinslokal Ratskrug Uhr zahlreiche Schützenmitglieder begrüßen. Das Schützenfest wurde durch den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Kleve Joachim Schmidt und Pastor John Paulose Alakkattuparambil eröffnet.