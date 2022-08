Fest in Kalkar : Bürgerschützen feiern ihren neuen König

Kalkar Marco Papen hatte unter anderem seine eigene Ehefrau als Mitbewerberin am Schießstand. Letztlich setzte er sich durch – aber sie ist ja dennoch Königin.

Am Feritag, 26. August, beginnt das Schützenfest um 21 Uhr mit der „Untamed Night“ im Festzelt am Schwanenhorst (ab 18 Jahre). Mit dabei ist auch eine Cocktailbar. Im Kartenvorverkauf (Marktstübchen, Nicolai-Apotheke) kostet der Eintritt 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro. Weiter geht es am Samstag um 16.30 Uhr mit dem Antreten aller Schützen vor dem Schießkeller an der Jan-Joest-Straße. Das neue Königspaar wird abgeholt und vom Festzug begleitet in der Kutsche durch die Stadt gefahren. Die Proklamation des Prinzen und des Königs ist am Krankenhaus. Dort gibt es auch ein Schau-Fahnenschwenken. Den Abschluss am Krankenhaus bildet die große Parade.