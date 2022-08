Telefonstörung in Kleve​: Seniorinnen von Notruf abgeschnitten​

Kleve Seit vergangener Woche gibt es auf der Königsallee in Kleve Telefonstörungen. Am Schlimmsten ist für eine Betroffene, dass ihr Hausnotruf-Knopf dadurch ebenfalls nicht funktioniert.

Ältere Menschen sind in besonderem Maße darauf angewiesen, dass ihr Telefon funktioniert. Etwa, wenn es einen gesundheitlichen Notfall gibt – dann mit einem Handy einen Notruf abzugeben oder auf Familienmitglieder anzurufen, überfordert viele Senioren. In Teilen der Stadt Kleve ist es nun über einen längeren Zeitraum zum Ausfall des Telekom-Festnetzes gekommen. Und das hat einige Senioren große Sorgen bereitet.

Gerda Dirmeier aus Kleve ist 89 Jahre alt, alleinstehend und wohnt an der Königsallee. Am vergangenen Freitag merkte sie, dass mit ihrem Telefonanschluss etwas nicht stimmte. „Ich konnte nicht mehr telefonieren. Bekannte riefen mich über mein Handy an, dass sie über meinen Festnetzanschluss zwar ein Freizeichen hörten, aber mich nicht erreichen konnten. Das war aber auch kein Wunder, denn mein Telefon hat nicht geklingelt“, erzählt Dirmeier. Umgehend meldete sie sich bei der Telekom. Diese bestätigte der Seniorin, dass ihr Telefonanschluss gestört sei. Am Montag, 22. August, sollte ein Techniker vorbeikommen und die Störung gekommen. Die 89-Jährige blieb extra an dem Tag zu Hause. Doch die Telekom habe ihre Zusage nicht eingehalten. „Hier war kein Techniker“, sagt Dirmeier.