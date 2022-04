Tat im Leiharbeiter-Milieu? : 18-Jährige in Kleve getötet – Mordkommission ermittelt

Kleve Nachbarn haben bereits am Donnerstag eine 18-jährige Rumänin bewusstlos in ihrer Wohnung gefunden. Die Frau wurde zwar noch ins Krankenhaus eingeliefert, dort starb sie aber wegen zahlreicher innerer Verletzungen.

In Kleve ermittelt die Mordkommission. Bereits am vergangenen Donnerstag hatten Nachbarn eine bewusstlose Frau in einer Wohnung in Kleve gefunden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun gemeinsam mitteilten, wurde die 18-jährige Rumänin im St.-Antonuis-Hospital notoperiert. Dort ist sie am Wochenende aber wegen ihrer zahlreichen inneren Verletzungen gestorben. Bei der Obduktion am Montag ergaben sich Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden, heißt es weiter.

Ob die Verletzungen von einer Stichwaffe stammen oder ob die Frau geschlagen wurde, sagen die Beamten vorerst nicht, aus ermittlungstaktischen Gründen. „Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen“, heißt es lediglich. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft in Kleve hat die Frau gemeinsam mit anderen Personen in einer Wohnung in der Guttenbergstraße in der Klever Oberstadt gewohnt. Alle Bewohner arbeiten in einer Fleischerei in den Niederlanden, so die Staatsanwaltschaft weiter.