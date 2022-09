Bürgermonitor : Kein Radweg auf der Deichkrone vor Griethausen

Kleve-Griethausen Sowohl eine dauerhafte, als auch eine temporäre Lösung über die neue Deichkrone wird es nicht geben. Ein Radweg wird nun an anderer Stelle errichtet. Das wird aber noch dauern.

Es geht um die Lücke zwischen Oraniendeich und Deichtor in Griethausen. Derzeit müssen Radfahrer auf dem Oraniendeich bis zum Kreisverkehr vor Griethausen und dann durch den Ort hindurch fahren. Der Grund für die Sperrung: Der Deichverband Xanten-Kleve plant dort den Rück- beziehungsweise Umbau des Altschöpfwerkes und will die Unterquerung mit einer Fischaufstiegsanlage herstellen.

Welling fordert, dass Radlern die Befahrung der neu fertiggestellten Deichkrone ermöglicht werden sollte. Dem erteilt die Stadt Kleve allerdings eine Absage und erläutert: „Sowohl eine dauerhafte, als auch eine temporäre Lösung (bis zur Fertigstellung des Schöpfwerkabbruchs) über die neue Deichkrone wurde in Gesprächen der Stadt Kleve mit dem Deichverband Xanten-Kleve und dem Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen durch die Gesprächspartner abgelehnt.“ Begründet wird dieses mit einem aus Sicht der Beteiligten gefährlichen Begegnungsverkehr zwischen Radlern und landwirtschaftlichen Fahrzeugen und damit, dass die Schnittstelle zum Oraniendeich in einer Kurve liegt und eine Querung dort ebenfalls gefährlich sei. Den Radweg will man nun 100 bis 200 Meter weiter errichten, die Fertigstellung werde aber noch dauern, so die Stadt.