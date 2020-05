Sechs Wochen voller Einsatz : Dank an Kalkars „Tafel-Ersatz-Team“

Kalkar Sechs Wochen lang organisierten die fürs angestammte Team eingesprungenen Helfer die Ausgabe der Lebensmittel im „Treff 57“. Ab dieser Woche wird wieder die alte Ausgabestelle am Markt Altkalkar genutzt.

Häufig sind Ehrenamtler schon ein wenig älter – etwa Rentner, die mehr Zeit haben als Berufstätige. So geht es auch dem Kalkarer Tafel-Team, das deshalb in der Corona-Zeit pausierte, weil Ältere ja eine Risikogruppe darstellen. Inzwischen ist ein Hygienekonzept erarbeitet, und die Helfer machen weiter. Zwischenzeitlich aber hatten sie engagierten Ersatz: Eine Gruppe um Kai-Uwe Ekers und Manuela Bühner-Lankhorst übernahm die Aufgabe, Nahrungsmittel-Spenden einzusammeln und an Bedürftige auszugeben. Sie taten das in den Räumen des „Treff 57“ an der Monrestraße. Bürgermeisterin Britta Schulz nutzte die jüngste Ausgabe, um sich bei den Helfern zu bedanken.