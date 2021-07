Interview Hans Teunissen : „Wir haben den Test bestanden“

Interview Gennep Der Bürgermeister der niederländischen Grenzgemeinde Gennep im Gespräch über das Hochwasser und seine Folgen sowie die erneute Ausbreitung der Corona-Pandemie.

Die Wassermassen sorgten auch in den Niederlanden zuletzt für mächtig Aufruhr. In Venlo musste das Krankenhaus geräumt werden, die Millingerwaard wurde gesperrt, die Deiche an der Maas mussten mit Sandsäcken verstärkt werden. Mittlerweile sind die Pegelstände jedoch auch im Nachbarland rückläufig. Genneps Bürgermeister Hans Teunissen blickt auf anstrengende Tage zurück.

Laufbahn Der Verwaltungschef war zuvor politisch bei der Provinz Limburg sowie in der Gemeinde Venray tätig. Er studierte Stadtentwicklung an der Erasmus-Universität in Rotterdam.

Teunissen Nein. Wir haben die Pegelstände von 1993 und 1995 klar verpasst. Damals waren es noch 60 Zentimeter mehr als jetzt. Wäre das Wasser so weit gestiegen, wären die Verhältnisse möglicherweise dramatisch und katastrophal gewesen. Im Vergleich zu den Neunzigerjahren gibt es heute allerdings auch deutlich mehr Vorkehrungen, um das Hochwasser in Schach zu halten. Insofern waren die Wassermassen nun auch ein guter Test für unsere Infrastruktur. Wir haben den Test bestanden.

Starkregen in Düsseldorf : Wann und wo in Düsseldorf vor dem Hochwasser gewarnt wurde

Teunissen Nun, ich habe denjenigen auf sein Verhalten angesprochen. Wir haben das geklärt. Meine Position ist klar: Ein Ratsmitglied sollte möglichst mit gutem Beispiel vorangehen. Das hat er in dieser Situation nicht getan. Daher entstand auch viel Aufregung in sozialen Medien.

Teunissen Natürlich bereitet mir die Entwicklung als Bürgermeister Sorgen. Aktuell sagen wir, dass Deutsche besser nicht kommen sollen, wenn sie nicht per se in Gennep sein müssen. Und wenn die Menschen schon kommen, sollen sie wenigstens Abstand halten. Ich hätte vor vier Wochen nicht damit gerechnet, dass die Probleme jetzt wieder so groß sein würden. Andererseits hätte uns klar sein müssen, dass die Corona-Varianten erneut für eine Welle sorgen können. Glücklicherweise ist der Druck auf die Krankenhäuser bislang noch gering. Aber auch das kann sich schnell drehen. Nun müssen wir alles daransetzen, so schnell wie möglich mehr junge Menschen zu impfen. Dazu müssen wir noch mehrere Millionen Menschen dringend aufrufen. Nur so können wir die Gefahr bannen.