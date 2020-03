Corona im Kreis Kleve : Bürgermeister sagen alle eigenen Veranstaltungen ab

Kreis Kleve Die Bürgermeister des Kreises Kleve haben getagt und sagen alle eigenen Veranstaltungen ab. Bisher gibt es fünf bestätigte Corona-Fälle im Kreis Kleve

Die Kommunen im Kreis Kleve sagen alle eigenen Veranstaltungen ab. Das gab der Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers am Freitag, 13. März, bekannt. Gerwers ist Sprecher der Bürgermeisterkonferenz. Dieses Gremium hat am Donnerstagabend im Klever Rathaus getagt, beraten und sich auf ein einheitliches Vorgehen in Sachen „Umgang mit Veranstaltungen“ in den Kommunen verständigt. So sagen die Kommunen spätestens ab Montag, 16. März, grundsätzlich alle eigenen Veranstaltungen bis auf weiteres ab.

Im Kreis Kleve gibt es aktuell (Stand: Freitag, 13. März) fünf bestätigte Corona-Fälle. Zwei davon kommen aus Kleve, zwei aus Geldern und einer aus Kerken. In Goch bleibt das Collegium Gaesdonck bis einschließlich Montag geschlossen, in Kalkar die Grundschule in der Innenstadt bis Dienstag. Das Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern bleibt bis Montag geschlossen, die Stadtwerke in Geldern sind nur telefonisch erreichbar. Gleiches gilt für die Stadtwerke in Goch. Am Donnerstag wurde auch bekannt, dass die Katholische Karl-Leisner-Kliniken ihren Publikumsverkehr in ihren Krankenhäusern in Kleve, Goch, Kevelaer und Kalkar sowie in den Altenheimen der Gruppe einschränken.