Bürgerinitiative in Kalkar​: Neue Hoffnung an der Griether Straße​

Kalkar Die Bürger in Hönnepel klagen über zu viel Verkehr und wenden sich jetzt unter anderem an die Landes- und Bundespolitik. Auch eine Demonstration ist geplant.

Daher hat sich die Interessengemeinschaft vor einigen Monaten an den Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff (CDU) gewandt. Die Bürger wollen, dass örtliche Hinweisschilder von privaten Navigationsanbietern berücksichtigt werden. Wer nämlich vom Wunderland-Gelände fährt, wird darum gebeten, das Navi auszuschalten und nicht Hönnepel anzusteuern. „Die meisten Menschen folgen dem Navi aber wie die Lemminge“, so Frank Winkelmolen. Nun wollen die Kalkarer eine Gesetzesänderung erwirken, die Folgen für die gesamte Republik hätte: Die Hinweisschilder – auch solche, die auf Krankenhäuser, Polizei-Stationen, Sportstätten oder eben große Freizeiteinrichtungen verweisen – sollen als Verkehrszeichen anerkannt werden, die dann auch für Navi-Routen berücksichtigt würden. So könnte sich die Routenplanung vielerorts ändern.

Stefan Rouenhoff hatte einen Brief mit mehreren Fragen an den zuständigen Staatssekretär im Verkehrsministerium in Berlin verfasst, Oliver Luksic (FDP). Der Koordinator für Güterverkehr und Logistik antwortete einsilbig: „Private Anbieter von Navigationssoftware sind allein verantwortlich für deren Inhalte. Die Konformität der tatsächlich gefahrenen Strecke mit der Straßenverkehrsordnung liegt in der Verantwortung der Nutzer.“ So haben die Menschen in Hönnepel die Hoffnung in Berlin verloren. Stattdessen haben sie nun den Kontakt mit dem Verkehrsministerium in Düsseldorf gesucht. Oliver Krischer hat die Amtsgeschäfte für die Bündnisgrünen übernommen. „Es gab einen ersten Kontakt und man stand unserem Anliegen zumindest offen gegenüber“, sagt Kurt Michelis. Eine konkrete Rückmeldung steht aber noch aus. Die IG hofft auf eine Gesetzesnovelle.