Martplatz-Gestaltung : Kalkar soll lebendiger werden

Kalkar Im Rahmen eines Bürgerdialogs auf dem Kalkarer Marktplatz wurden die Ergebnisse aus der letzten Ausschusssitzung präsentiert und diskutiert. An der Parkplatzfrage scheiden sich die Geister.

Das Thema Parken bewegt in Kalkar die Gemüter. „Die große Krux ist die Rheinkieselbelastung. Wenn hier weiterhin Fahrzeuge parken und rangieren muss man sich im Klaren sein, dass es immer wieder Schäden geben wird“, erklärte Frank Sundermann, Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen, Umwelt, im Rahmen eines anberaumten Bürgerdialogs auf ebenjenem historischen Untergrund vor dem Kalkarer Rathaus. Von 11 bis 16 Uhr widmete er sich am Samstag, gemeinsam mit Bürgermeisterin Britta Schulz und einigen anderen Ausschussmitgliedern, den Fragen und Anregungen der Stadtbewohner.

Gesprächsgegenstand war natürlich das Thema der Stadtratssitzung vom 28. Mai. Hier hatte man sich ausführlich mit der im Integrierten Handlungskonzept verankerten Umgestaltung des Kalkarer Markts befasst. „Das zuständige Büro hat innerhalb von einer Woche Pläne unserer präzisierten Ergebnisse erstellt. Die gehen so auch noch an das LVR-Amt für Denkmalpflege“, so Sundermann. Dort sieht man vor allem Probleme bei Maßnahmen, die das Rheinkieselpflaster betreffen. Bei guter Ausarbeitung der konkreten Pläne sei man allerdings auch zu Kompromissen bereit, hieß es.