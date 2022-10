Zukunftsideen gesucht : Bürgerbefragung in Griethausen gestartet

Kleve-Griethausen Wie soll sich der Stadtteil Griethausen und das dortige Ortsleben zukünftig weiterentwickeln? Das können Bürger jetzt mitbestimmen. Wie das funktionieren soll.

Der Fragebogen kann auch in Papierform bei der Stadtverwaltung Kleve, Fachbereich Planen und Bauen, Abteilung Stadtplanung, schriftlich oder unter Telefon 02821 84506 angefragt werden. Alle Dorfbewohner sind zudem zur öffentlichen Auftaktveranstaltung am 20. Oktober um 18.30 Uhr im Vereinshaus Griethausen eingeladen, bei der unter anderem die Zwischenergebnisse der Befragung zu den Stärken und Schwächen im Dorf präsentiert sowie erste Ideen und Maßnahmenvorschläge entwickelt werden sollen. Die Stadt Kleve freue sich über jede Teilnahme an der Befragung sowie über ein reges Interesse an der Auftaktveranstaltung, wie es heißt.