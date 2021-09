Bürgerbefragung in Kleve : Dorfentwicklung in Reichswalde: Ergebnisse werden vorgestellt

Kleve-Reichswalde Die Bürger von Reichswalde sollten Ideen und Anregungen zur Entwicklung von Reichswalde einbringen. Die Resonanz sei groß gewesen, wie es von der Stadt Kleve heißt. Die Ergebnisse werden nun präsentiert.

(RP) Die Stadt Kleve hat das Stadtplanungsbüro Junker und Kruse damit beauftragt, ein Dorfentwicklungskonzept für Reichswalde zu erstellen. Dafür wurde eine Online-Beteiligung durchgeführt, bei der alle Bürger aufgefordert worden sind, Anregungen und Ideen zur Entwicklung von Reichswalde einzureichen. Außerdem bestand die Möglichkeit, durch verteilte Postkarten schriftlich seine Anregungen zu äußern. Nach Auskunft der Stadt Kleve war die Resonanz sehr groß, viele Ideen seien gesammelt worden, so die Verwaltung. Nun lädt man gemeinsam mit dem Stadtplanungsbüro alle Interessierten, insbesondere die Bewohner von Reichswalde, für Mittwoch, 8. September, ab 19 Uhr, in das Schützenhaus in Reichswalde, Hubertusklause, Buchholz 1, zu einer Bürgerversammlung ein. Dabei werden die Ergebnisse der Beteiligung und die bisherigen Arbeiten an dem Dorfentwicklungskonzept vorgestellt und über das weitere Vorgehen informiert. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie muss die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt werden. Daher wird vorab um Anmeldung unter hannah.janssen@kleve.de oder per Telefon 02821 84268 gebeten. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass der Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete zulässig ist. Die entsprechenden Nachweise sind mitzubringen. Auch ist das Tragen einer medizinischen Maske / FFP2 Maske notwendig.