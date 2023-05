Drei Termine stehen fest Bürger sind zu Mobilitätskonzept im Kreis Kleve gefragt

Die „Bürgerbeteiligung Gebiet Nord“ für Bedburg-Hau, Goch, Kalkar, Kleve, Kranenburg, Uedem und Weeze findet am Montag, 5. Juni, im Kultur- und Kongresszentrum Kastell, Kastellstr. 11 in Goch statt. Der Einlass bei allen Veranstaltungen ist um 17.30 Uhr, Beginn um 18 Uhr, Ende gegen 19.30 Uhr. Die „Bürgerbeteiligung Gebiet Süd“ für Geldern, Issum, Kerken, Rheurdt, Straelen, Wachtendonk und Kevelaer findet am Mittwoch, 7. Juni, im Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve, Am Nierspark 35 in Geldern statt. Die „Bürgerbeteiligung Gebiet Emmerich / Rees“ findet am Mittwoch, 14. Juni, im PAN kunstforum niederrhein, Agnetenstraße 2 in Emmerich statt.