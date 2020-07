Stadtentwicklung : Geld ist knapp für die Aufwertung des Griether Marktplatzes

Kalkar-Grieth Der Griether Marktplatz hat Charme, könnte aber noch viel schöner sein, finden viele Menschen. Eine zweite Bürgerversammlung war gut besucht.

(nik) Wohl kein anderer Ortsteil wird so gerne von Ausflüglern besucht wie Grieth. Das alte Schifferstädtchen hat ja auch eine Menge zu bieten, den Rhein, eine Überfahrt per Boot zum anderen Ufer, Gastronomie, das Hanselädchen mit seinem Café. Und: einen mittelalterlichen Kern, der so gut wie möglich erkennbar sein sollte. Deshalb ist die Umgestaltung des Marktplatzes in Grieth vielen Bürgern ein Anliegen. Man will Poller, schwere Ketten und das ungeliebte Dach über dem Brunnen loswerden, außerdem sollte die Parksituation geändert werden.