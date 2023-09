Abstimmung gestartet Bürger können für die Schwanenburg als schönstes Gericht stimmen

Am Freitag wird das Video aus Kleve veröffentlicht: Die Bediensteten von Land- und Amtsgericht hatten sich für die Dreharbeiten extra im Innenhof der Schwanenburg versammelt und waren gemeinsam durch den Torbogen der Burg auf die schwebende Drohne zugelaufen, die beeindruckende Aufnahmen aus der Luft gemacht hat. Wer seine Stimme für die Schwanenburg abgeben möchte, kann das tun, indem er einen Like für das Video auf Instagram oder YouTube hinterlässt. Man kann auch auf beiden Plattformen einen Like hinterlassen und so gleich zweimal für seinen Favoriten stimmen.