Baupreise zu hoch Bürger geben Baugrundstücke in Kranenburg zurück

Baugrund in der Gemeinde Kranenburg ist im Vergleich günstig, auch im Hinblick auf die Nachbarkommunen. In Kleve werden aktuell bis zu 220 Euro für einen Quadratmeter Baufläche verlangt. In der Grenzgemeinde sind es 185 Euro. In Mehr, Niel, Wyler, Zyfflich, Frasselt und Schottheide werden 145 Euro aufgerufen. Doch auch bei diesen Zahlen treten einst willige Bauherren von ihrem Vorhaben zurück.