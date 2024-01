„Es passiert nichts“ Bürger fordert mehr Verkehrssicherheit auf der Kreuzhofstraße in Kellen

Kleve-Kellen · Herbert Neske bemängelt seit Jahren die Parksituation an der Kreuzhofstraße in Kellen. Die Klever Stadtverwaltung sieht hingegen keinen Grund zur Sorge. So argumentieren die Parteien.

02.01.2024 , 05:15 Uhr

Wer von der Klever Johannesstraße aus auf die Kreuzhofstraße fährt, hat ob parkender Autos nur eine eingeschränkte Sicht. Foto: ove