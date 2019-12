Kreis Kleve : 3-D-Drucker: Grüne mit Antrag im Kreisausschuss erfolgreich

Birgitt Höhn in ihrem Büro. Foto: Anja Settnik

Kreis Kleve Erwartungsgemäß werden die Kreis Klever Grünen die Unterstützung des Airports Weeze nicht gewähren.

Als Grüne Fraktion muss man (bisher?) hart im Nehmen sein: Im Klever Kreistag haben Anträge der Öko-Partei kaum je Aussicht auf Erfolg. Umso mehr freuen sich Birgitt Höhn und ihre Mitstreiter darüber, im Kreisausschuss, der den Kreistag am Donnerstag vorbereitet, in einem Punkt Zustimmung gewonnen zu haben: Der beantragte 3-D-Drucker für den Fachbereich Jugend kann mit hoher Wahrscheinlichkeit angeschafft werden. Medienkompetenz sei wichtig, und sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten neuer Techniken und Technologien sollte man allen Kindern und Jugendlichen nahe bringen. Künftig können die Jugendfreizeiteinrichtungen in der Zuständigkeit des Kreises Kleve einen 3-D-Drucker samt Plotter und Transferpressen von der entsprechenden Abteilung im Kreishaus ausleihen.