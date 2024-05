Gratis-Comics in der Stadt Comic-Tag findet erstmals auch in Kleve statt

Comics sind längst Kulturgut geworden. Museen widmen ihnen Ausstellungen, Kino-Blockbuster basieren auf den bunten Bildheften – Anfang April hat ein Superman-Comic bei einer Auktion in den USA gar den Rekordpreis von sechs Millionen Dollar erzielt. Kurzum: An Comics kommt man nicht vorbei. Kinder und Jugendliche ohnehin nicht. Nun läuft wieder der Countdown: Denn der 11. Mai ist „Gratis Kids Comic Tag“. Mehr als 900 Comic- und Buchhandlungen, Bibliotheken und Büchereien in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind dabei, und zum ersten Mal gibt es einen Comic-Hotspot in Kleve, in der Buchhandlung Hintzen. Zehn Verlage machen es mit ihren Comicausgaben möglich, diesen Tag zu realisieren.