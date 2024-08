Jubel beim Verein BSV 1952 Kellen hat einen neuen Schützenkönig

Am Freitag ab 18.15 Uhr zieht dann der Thron mit seinem alten und neuen Königspaar in das Festzelt ein. Dort erfolgt dann auch die Proklamation. Es folgt ein öffentlicher Tanzabend mit DJ Kelmin und Ron bei freiem Eintritt. Am Samstag laden die Schützen ab 16 Uhr zum Dämmerabend ein. Ab 19 Uhr spielt die Cover Band „2 Make Music and Friends“, ebenfalls bei freiem Eintritt. Am Sonntag öffnet das Zelt ab 14 Uhr, es folgt nochmals ein Dämmershoppen ab 16 Uhr, ab 18 lädt DJ „Heinz“ zur Oldienight ein. Zum Abschluss wird am Montag um 11 Uhr das Zelt mit dem Frühschoppen eröffnet, wonach ab 14 Uhr dann für die jüngsten Gäste der Spielenachmittag mit Kinderbelustigung folgt.