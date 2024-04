Derzeit besonders wichtig Bußgelder drohen – Spaziergänger und Hunde sollen auf den Wegen bleiben

Insbesondere die Naturschutzgebiete ‒ aber auch die Naturbereiche außerhalb der gekennzeichneten Schutzräume ‒ sind wertvolle Lebens- und Rückzugsräume für zahlreiche Tierarten, darunter seltene Vogelarten. In der Brut- und Setzzeit ist es besonders wichtig, die Tiere nicht zu stören. Deshalb sind Menschen, die in der Natur unterwegs sind, aufgerufen, bei Spaziergängen auf den Wegen zu bleiben. Vögel und andere Tiere könnten sich bei „Abstechern“ durchs Unterholz oder auf Trampelpfaden gestört fühlen und abwandern. Hunde müssen in jedem Fall an der Leine geführt werden. Vor allem bodenbrütende Vogelarten werden von freilaufenden Hunden so stark beunruhigt, dass sie ihr Gelege verlassen und die Eier auskühlen oder die jungen geschlüpften Vögel verhungern.