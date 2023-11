Neue Chance für Fans Riesen-Andrang – Bruce Springsteen gibt Zusatzkonzert in Nimwegen

Die Springsteen-Welttournee 2024 beginnt am 19. März in der US-Stadt Phoenix und endet am 22. November im kanadischen Vancouver. Europa-Beginn ist am 5. Mai in Cardiff in Wales. Danach führt die Tour Springsteen nach Nordirland, Irland, England, Frankreich, die Tschechische Republik, Italien, Spanien, die Niederlande, Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen. Enden wird der europäische Tourteil am 25. Juli im Londoner Wembley-Stadion.