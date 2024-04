Besuch auf dem Ehrenfriedhof Warum der britische Generalkonsul seinen Antrittsbesuch in Kleve hat

Der neue Generalkonsul des Vereinigten Königreichs und Nordirlands in NRW, Nick Russell, war nun auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Günther Bergmann zu seinem Antrittsbesuch in Kleve. Dass er die Kreisstadt als eines seiner ersten Ziele ausgewählt hatte, begründete Russell auch damit, dass in England jedes Kind Anna von Kleve kennen würde. Ihr Grabmal ist heute noch in der Westminster Abbey in London zu sehen. Der Generalkonsul freute sich dementsprechend sehr, als er das neue Buch über die kurzzeitige Königin von England als Willkommensgeschenk überreicht bekam.