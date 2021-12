Kleve : Bresserberg: Sondersitzung für das neue Sportzentrum

Kleve Die Arbeit der Fachplaner für das neue Sportzentrum ist fortgeschritten. Sie werden bald erste Ergebnisse der Politik öffentlich vorstellen können.

Die Untersuchungen des Fachplaners für das künftige Sportzentrum Innenstadt an Bresserberg und Gustav-Hoffmann-Stadion sind soweit fortgeschritten, dass sie als erster Schritt der Politik vorgestellt werden können. Das erklärte Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing im Rat der Stadt Kleve, der in der Stadthalle tagte. Die Fachplaner hätten Gespräche mit den Vereinen geführt, mit anderen Nutzern und den Schulen, um den Bedarf für die zur Verfügung stehenden Flächen zu ergründen, erklärte Gebing. Daraus ließen sich erste Ergebnisse feststellen, die man der Politik in einer Sondersitzung des Sportausschusses der Stadt Anfang Januar vorstellen möchte, so der Bürgermeister. Diese erste Ideen-Vorstellung, mit der die Politik sich dann beschäftigen könne, werde später mit einer von der Verwaltung ausgearbeiteten Drucksache vorgestellt, die dann in einem nächsten Ausschuss diskutiert werden könne.