Breitbandausbau im Kreis Kleve: Zuschläge sind erteilt

Kreis Kleve Nach Bewilligung und Ausbau werden über 13.000 Haushalte mit Glasfaseranschlüssen versorgt.

(RP) Nach fast zwei Jahren Vorbereitungszeit mit Beratungen in den politischen Gremien, Markterkundungen, Interessenbekundungs-Verfahren, vorläufigen Förderbescheiden und europaweiten Ausschreibungsverfahren (wir berichteten mehrfach über die Bemühungen) befindet sich der Kreis Kleve beim Thema Breitbandausbau jetzt offenbar endgültig „auf der Zielgeraden“. Für die drei ausgeschriebenen Projektgebiete mit insgesasmt 15 Kommunen im Kreis Kleve – geographisch aufgeteilt auf die drei Bezirke Nord, Mitte und Süd – konnten jetzt entsprechende Zuschläge an ein Telekommunikationsunternehmen vergeben werden.

Im Ergebnis können kreisweit ingesamt über 13.000 Haushalte in ländlichen Gebieten, die bisher als so genannte „weiße Flecken“ galten, mit zukunftssicheren Glasfaseranschlüssen und Bandbreiten von mindestens 100 Mbit/s im Down- sowie Upload versorgt werden. Hinzu kommen in den 15 Kooperationskommunen (ohne die Gemeinde Kranenburg) insgesamt 97 Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen.