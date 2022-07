Brandstiftung im Kreis Höxter : Zwei 13-Jährige sollen für Feuer an Schule verantwortlich sein

Zwei 13-Jährige sollen für Feuer an Schule verantwortlich sein

Beverungen Nach einem Feuer an einer Schule in Beverungen im Kreis Höxter hat die Polizei zwei 13-Jährige als mutmaßliche Brandstifter identifiziert. Bei einer Durchsuchung seien „belastende Videoaufnahmen“ gefunden worden.

Die beiden Teenager hätten sich zur fraglichen Zeit im Außenbereich der Schulcafeteria aufgehalten und dort mit Feuer hantiert, berichteten die Beamten am Donnerstag. Bei einer Durchsuchung seien „belastende Videoaufnahmen“ gefunden worden.

Das Feuer war am 17. Juli ausgebrochen. Den Ermittlern zufolge war ein Tisch in Nähe des Gebäudes in Brand gesetzt worden. Von dort hätten sich die Flammen ausgebreitet auf die Fassade des Gymnasiums übergegriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Dennoch entstand ein Sachschaden von geschätzt 100.000 Euro.