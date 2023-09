Brandbrief von Sozialverbänden im Kreis Kleve „Viele Träger sind in ihrer Existenz gefährdet“

In einem Brandbrief an den CDU-Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff und an die drei Landtagsabgeordneten Günther Bergmann, Stephan Wolters (beide CDU) und Volkhard Wille (Grüne) warnt die Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege im Kreis Kleve – kurz AG Wohlfahrt im Kreis Kleve – vor dramatischen Auswirkungen von geplanten Mittelkürzungen im Bundeshaushalt, die sich auf die Finanzierung der Kindertagesstätten in NRW auswirken. „Viele Träger sind durch die Einschnitte in ihrer Existenz gefährdet“, sagt Kleves Caritas-Vorstand Rainer Borsch, der zurzeit auch den Vorsitz der AG Wohlfahrt im Kreis Kleve innehat. Schon jetzt seien Reduzierungen von Leistungen sowie Schließungen von Angeboten in unserer Region Realität.