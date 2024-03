Tödlicher Brand in Bedburg-Hau Heimbewohner wohl mit Zigarette eingeschlafen

Weiter hieß es in dem Ausschuss: Dem leitenden Oberstaatsstaatsanwalt in Kleve zufolge hatte der Bewohner bereits am Brandort gegenüber Polizeibeamten angegeben, dass er in seinem Zimmer geraucht habe, es dann auf einmal gebrannt habe. Nachdem er als Beschuldigter belehrt wurde, habe er weiter erklärt, dass er auf seinem Bett eine Zigarette geraucht habe. Dann ist er vermutlich eingeschlafen. Daraufhin habe etwas in seinem Zimmer durch die Zigarette Feuer gefangen. Als er aufwachte, sei dann bereits alles verraucht gewesen.