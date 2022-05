Brand in Reichswalde : Feuerwehr löscht Holz-Tipi

Kleve Ein Holz-Tipi am Rand von Reichswalde geriet in Brand. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer schnell.

Feuer in Reichswalde: Ein Holz-Tipi im Waldsaum nahe der Straße "Am Ruppenberg" ist am vergangenen Freitag, 6. Mai, in Brand geraten. Wie die Feuerwehr Kleve mitteilte, wurde der Löschzug Süd (Materborn / Reichswalde) gegen 17 Uhr alarmiert. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.