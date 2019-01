Feuer in Kleve : 48-Jähriger stirbt bei Brand in Wohnhaus

Einsatzkräfte am Brandort an der Kavarinastraße in Kleve. Foto: Guido Schulmann

Kleve Am Dienstagmorgen ist in Kleve ein 48-jähriger Mann bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus ums Leben gekommen. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr.

Gegen 7.30 Uhr hatte eine Nachbarin in dem Mehrfamilienhaus an der Kavarinerstraße die Feuerwehr alarmiert. „Die Frau sagte, dass aus der Nachbarwohnung Qualm dringt und sie den Rauchmelder hört“, sagt ein Sprecher der Polizei Kleve.

Als die Rettungskräfte eintrafen und die Wohnung öffneten, fanden sie den 48-jährigen Bewohner und eine Frau (62 Jahre) leblos vor. Beide schwebten in Lebensgefahr und kamen ins Krankenhaus. Der Mann starb kurz darauf an seinen Verletzungen, die Frau schwebt weiter in Lebensgefahr.

Das Feuer war im Wohnzimmer in der Nähe des Sofas ausgebrochen, sagte der Polizeisprecher. Der Auslöser ist aber noch unklar. Ein Brandsachverständiger und die Kriminalpolizei ermitteln.

