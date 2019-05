Zellenbrand in Klever JVA : Im Fall des toten Syrers wurden zweimal Daten manipuliert

Düsseldorf Erneut kommen erstaunliche Informationen zum Fall des unschuldig inhaftierten Amad A. heraus, der im Herbst nach einem Zellenbrand in Kleve gestorben war: Kurz vor seiner Inhaftierung hatte eine Polizistin einen Eintrag über ihn noch mit falschen Daten gefüttert.

Im Herbst starb der unschuldig inhaftierte Amad. A an den Folgen eines Brandes in seiner Zelle in Kleve, jetzt kommt heraus, dass es eine fälschliche Änderung seiner Daten vor der Inhaftierung am 6. Juli 2018 gab. Eine Beamtin der Kreispolizei in Siegen hatte am 4. Juli vergangenen Jahres in eine Datenbank der NRW-Polizei eingegeben, dass Amad A. vielleicht identisch ist mit einem in Hamburg mit Haftbefehl gesuchtem Malier. Das fand das Landeskriminalamt heraus, sagen mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen. Die WAZ berichtete zuerst.