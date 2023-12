Großbrand kurz vor Weihnachten So geht es für das Kerzenhaus Hasselt weiter

Thomas Bloemen dieser Tage telefonisch zu erreichen, ist kein leichtes Unterfangen. Denn: Bei dem Vollbrand auf dem Firmenareal des Kerzenhauses in Hasselt am Tag vor Heiligabend sind die Telefonanlage und das Privathandy den Flammen zum Opfer gefallen. Er erlebt eine Zeit des Improvisierens. Bloemen sagt: „Der erste Schock ist durch. Doch das, was passiert ist, verarbeitet man nicht innerhalb weniger Tage. Es sitzt tief, das wird dauern.“ Immerhin: Das Weihnachtsfest habe man dennoch genießen können. „Das war eine gute Ablenkung.“