Bewohner in Sicherheit: Denkmalgeschützes Haus in Bedburg-Hau brennt

Denkmalgeschützes Haus in Bedburg-Hau brennt

Bewohner in Sicherheit

Bedburg-Hau Die Hausbewohnerin brachte am Freitagmorgen ihren Sohn zur Bushaltestelle. Dann brach das Feuer aus. Das Haus ist unbewohnbar.

Um 9.47 Uhr wurde die freiwillige Feuerwehr zu einem Hausbrand an der Horionstraße in Bedburg-Hau gerufen. Die Meldung lautete: „Gebäudebrand. Menschenleben in Gefahr“. Als die Einsatzleitung eintraf, sah sie, dass ein Schuppen und ein Wintergarten brannten. Dann griff das Feuer auf die Doppelhaushälfte über.