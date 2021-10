Bedburg-Hau : Feuerwehr rettet Mann zum dritten Mal hintereinander

BEDBURG-HAU Auf dem Herd eines 63-Jährigen war Essen in Brand geraten. Der Mann war gestürzt und konnte sich nicht selbst in Sicherheit bringen. Er wurde gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Nicht zum ersten Mal.

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus wurden am Mittwoch um 11.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst des Kreises Kleve in den Torfkuhlweg nach Hasselt alarmiert. Eine Hausbewohnerin hatte eine starke Rauchentwicklung aus einer Erdgeschosswohnung wahrgenommen und den Notruf gewählt. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte befand sich der 63-jährige Wohnungseigentümer noch in der Wohnung. Er war gestürzt und konnte sich nicht selbst ins Freie begeben. Über einen Balkon verschafften sich die Feuerwehrmänner Zugang zur Wohnung. Unter schwerem Atemschutz konnte ein Angriffstrupp die Ursache für die Rauchentwicklung finden: Auf dem Herd stand ein Topf mit Essen. Der Wohnungseigentümer wurde dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert.