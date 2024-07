Kampfmittelräumdienst im Einsatz Bombenverdacht in Kleve – Arntzstraße muss gesperrt werden

An der Arntzstraße in Kleve stehen ab Freitag, 26. Juli, Tiefbauarbeiten an. Grund dafür ist ein Bombenverdacht in Höhe der Hausnummer Arntzstraße 32. Auf dem betroffenen Grundstück wurde kürzlich das Bestandsgebäude einer Autowerkstatt abgerissen. „Im Rahmen der Planungen zur erneuten Bebauung des Grundstückes hat die Bezirksregierung Düsseldorf Luftbilder ausgewertet und einen Kampfmittelverdachtspunkt im Gehwegbereich ermittelt, der nun weiter untersucht werden muss“, heißt es von der Stadt Kleve.