Kleve : „Dicke Berta“ direkt am Klever Rathaus entschärft

In der Innenstadt wurde am Mittwochabend eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft.

Seit 27 Jahren arbeitet Frank Höpp (57) beim Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf. Aber die Bombe, die vor ihm in der Sandgrube liegt, nötigt selbst ihm Respekt ab. Bei dem Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handelt es sich um eine Zehn-Zentner-Bombe, die am Mittwochabend in der Klever Innenstadt entschärft werden musste. Auch die Männer eines Subunternehmers, die nachher für den Abtransport zuständig sind, waren sich einig: „Da liegt eine ganz dicke Berta.“

Bislang hatte der Sprengmeister nur einen Blindgänger vor sich, der größer war. „Das war eine Zwanzig-Zentner-Bombe am Oberhausener Kreuz“, sagt er. Frank Höpp steht eine Stunde vor der Arbeit gelassen am Absperrgitter und wartet, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Denn erst dann beginnt er mit der Entschärfung.

Gefunden wurde der Sprengkörper bei Abrissarbeiten des alten Klever Kinos Skala an der Minoritenstraße. Die innere Gefahrenzone mit einem Radius von 500 Metern um den Fundort herum sorgte dafür, dass unter anderem die Innenstadt bis 16 Uhr geräumt werden musste. Hunderte Menschen seien davon betroffen, so die Verwaltung. Ebenfalls zum inneren Sperrbezirk gehörte der Bahnhof, der stillgelegt werden musste sowie ein Teil der Tiergartenstraße.

Etliche Geschäfte blieben für den Rest des Tages geschlossen. Schlecht sei nach Ansicht einiger Einzelhändler die Kommunikation gewesen. Durch Mundpropaganda hätten sie von der Evakuierung erfahren. Erst spät habe die Feuerwehr mit Lautsprecher-Durchsagen auf die Entschärfung hingewiesen. In einem zweiten Sicherheitsbereich von 1000 Metern mussten die Bürger in ihren Häusern bleiben. Betroffen war davon auch die Hochschule Rhein-Waal. Etwa 40 Helfer von Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Dass die Weltkriegsbombe überhaupt gefunden wurde, liegt an dem sandigen Boden, auf dem dort neu gebaut wird. Da hier eine Pfahlgründung erforderlich ist, die bis zwölf Meter in den Untergrund führt, wird dieser zuvor untersucht. Frank Höpp betont: „In Kleve liegen wohl noch reichlich Sprengkörper im Boden. Hier ist ordentlich etwas runter gekommen.“ Was der 57-Jährige am Mittwoch vor sich hatte, wusste er nach einem Blick. Es ist eine amerikanische Fliegerbombe von etwa 1,60 Meter Länge, mit einem Aufschlagzünder. 4,80 Meter tief lag diese im Boden. Etwa eine halbe bis eine Stunde würde er für die Entschärfung der übriggebliebenen Munition aus dem Weltkrieg brauchen, sagte er.