Zehn-Zentner-Bombe in Kleve Bombenfund am EOC – 4500 Menschen von Evakuierungen betroffen

Kleve · Bauarbeiter haben am Freitag an der Hoffmannallee eine Zehn-Zentner-Bombe gefunden. 500 Meter um den Fundort an der Gesamtschule herum muss evakuiert werden – die Evakuierung soll gegen 15 Uhr beginnen. In Materborn wird eine Notunterkunft eingerichtet.

29.09.2023, 12:30 Uhr

Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg werden in Kleve häufiger gefunden - wie hier 2021 an der Triftstraße. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Jens Helmus, Peter Janssen und Maarten Oversteegen