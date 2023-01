An dieser Stelle wurde die Bombe bei Bauarbeiten gefunden. Dass sie sich dort befinden könnte, war abzusehen. An der Wasserstraße in Kleve wurden in den vergangenen Wochen umfangreiche Tiefbauarbeiten durchgeführt, um zu dem Bombenverdachtspunkt vorzudringen. Der liegt nicht nur ungewöhnlich tief im Erdreich verborgen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich der Punkt im Bereich des Grundwassers befindet. Am Donnerstag dann gab es die Bestätigung: Es ist eine Bombe und es muss noch heute entschärft werden.