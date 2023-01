Auch Fußgängerzone muss evakuiert werden Weltkriegsbombe in Kleve gefunden – Entschärfung noch heute

Der Kampfmittelverdacht an der Wasserstraße in Kleve hat sich bestätigt. Wie die Stadt Kleve am Donnerstag, 19. Januar, mitteilte, wurde am Vormittag eine Fünf-Zentner-Bombe mit Langzeitzünder gefunden. „Die Bombenräumung und damit verbundene Evakuierungsmaßnahmen sind für heute geplant. Genaue Uhrzeiten folgen“, heißt es von der Stadt.