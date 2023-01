Ruth und Norbert Wemmer waren mit ihrem Hund im Reichswald spazieren. Als sie zurück zu ihrer Wohnung an der Schwanenstraße kamen und hinein wollten, versperrte die Polizei ihnen den Weg. Alles Bitten und Betteln half nichts, sie durften nicht hinein. Also machten sie sich mit Hund auf den Weg zur Mehrzweckhalle in Materborn. Das Ordnungsamt versorgte sie dort mit Kaffee und Pralinen. „Es gibt viel Schlimmeres“, sagt Ruth Wemmer, „wenn ich da nur an die armen Menschen in der Ukraine denke, die sich in U-Bahn-Stationen vor den russischen Bomben schützen müssen.“