Entschärfung in Kleve Um 17 Uhr hing die Bombe am Haken

Zunächst wurde ein rund 50 Meter im Durchmesser umfassendes Areal rund um die Bombe an der Wasserstraße in der Nähe der Stadthalle abgesperrt. Dann begannen die eigentlichen Evakuierungsmaßnahmen. In der Klever Innenstadt wurden zahlreiche Passanten und Geschäftsleute ab etwa 13.30 Uhr von durch die Stadt fahrenden Einsatzfahrzeugen von Polizei und Feuerwehr überrascht. Per Durchsage ordneten die Einsatzkräfte an, den Bereich umgehend zu verlassen. „Achtung, Achtung! Im Bereich Wasserstraße wird am Nachmittag eine Bombe entschärft. Verlassen Sie umgehend die Wohnungen und Geschäfte und bringen Sie sich in Sicherheit“, schallte es durch die Große Straße. Händler holten eilig Werbetfafeln hinein und schlossen ihre Läden ab. Wer jetzt nicht wusste wohin, für den hatte die Feuerwehr Hilfe parat: Bei Bedarf sollten sich Bürger, die nicht in ihre Wohnungen zurück können, zur Realschule in Kellen oder zur Mehrzweckhalle in Materborn begeben.