Bofrost und Chefs Culinar Neue Herausforderungen für Branchengrößen aus dem Kreis Kleve

Mit Pioniergeist hat die Geschichte der international bekannten Unternehmen Bofrost aus Straelen und Chefs Culinar aus Weeze ihren Anfang genommen. So hatte der Kaufmann Josef H. Boquoi aus Issum einen genialen Einfall: Als 1966 die ersten Landwirte in der Region Tiefkühltruhen anschafften, fuhr er zu den abgelegenen Höfen am Niederrhein und verkaufte Eiscreme. Schnell wurden die Bofis als Tiefkühlspezialtransporter entwickelt, um die geschlossene Tiefkühlkette sicherzustellen. Boquoi erweiterte das Sortiment, brachte unter anderem tiefgekühltes Gemüse zu den Kunden. Bofrost wuchs rasant, fand nach dem Gründungsstandort Issum in Straelen neue Gewerbeflächen und zog 1977 dorthin um. Heute ist das Unternehmen ein bedeutsamer Ausbildungsbetrieb sowie Arbeitgeber in der Region und beliefert europaweit 4,3 Millionen Haushalte.