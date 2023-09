PS-Spektakel startet wieder Boeren-Treck und Rommelcross am Wochenende in Kalkar

Schon am Donnerstag, 7. September, wird die Campingwiese in Beschlag genommen, die Fahrzeuge und Akteure stellen sich am Freitag vor. Am Samstag heißt es dann „Rommelcross“: Verrückt umgebaute Fahrzeuge, die von ihren Fahrern nicht geschont werden, dröhnen über den Parcours. Besucher sind ab 10 Uhr willkommen, abends um 19 Uhr beginnt die Party. Auf zwei Bahnen ist dann am Samstag Trecker Treck. Hobbysportler und echte Cracks teilen sich die Aufmerksamkeit der Gäste. Beginn ist jeweils um 12 Uhr.