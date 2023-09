Dröhnende Motoren und jede Menge Action So wild war das Boeren Treck Spektakel in Kalkar

Beim Trecker-Treck wurden auf Bahn eins am Samstag in vier Klassen: 4,5 Tonnen Sport, 3,4 Tonnen Supersport, Trucks und Two Wheel Drive, jede Menge Traktoren gezeigt. Auf der zweiten Bahn gab es Traktoren in den Klassen: Garden Pulling, 8 Tonnen Hobby-Sport, 3,5 Tonnen Hobbysport, 3,6 Tonnen Supersport und die Königsklasse: 4,5 Tonnen Supersport zu bestaunen. Am Sonntag wurden auf beiden Bahnen Rennen in anderen Kategorien durchgeführt. Bei allen Disziplinen kamen die Besucher voll auf ihre Kosten und geizten trotz der gnadenlosen Hitze, die sie mit viel Flüssigkeit (auch ohne Alkohol) bekämpften, nicht mit Applaus.