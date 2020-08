Ausflugstipp : Blumenfestival in Arcens Schlossgärten

Blumenfestival in Arcens Schlossgärten

Venlo Vom 3. bis 7. September wird es in Arcen wieder blumig. Floristen zeigen in den Schlossgärten ihr Können. Die Auswahl reicht von kleinen Gestecken zu großen Kunstwerken.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wird die Veranstaltung „Blumig!“ auch 2020 wiederholt. Vom Donnerstag, 3. September bis zum Montag, 7. September dreht sich in den Schlossgärten Arcen wieder alles um Blumen – um ihre Formen, Farben und Düfte. Auf einer speziellen Blumenroute können die Besucher dabei auf Entdeckungstour gehen. In diesem Jahr sind die floralen Kunstwerke im ganzen Park zu sehen.

Die Veranstaltung feierte 2019 Premiere – und sollte auch ganz bewusst dieses Jahr stattfinden, wie die Veranstalter erklären. Da in dieser Saison zahlreiche Blumenveranstaltungen ausgefallen seien, wolle man den Zierpflanzensektor unterstützen und mit der Veranstaltung die Möglichkeit bieten, dem Publikum seine Produkte zu zeigen. Schließlich gehe es aber auch darum, das Publikum ein wenig aufzumuntern.

Beim Gartenfest werden Blumen in unterschiedlichsten Kreationen und Farben ausgestellt. Die teilnehmenden Floristen bringen Kunstwerke mit, die zum Teil schon auf internationalen Shows preisgekrönt wurden. Für „Blumig!“ sind namhafte Floristen wie Joyce Brueren von Joll’s, Ilse Rambags von De Kogeldistel, Lily Beelen von Just Lily und Peter Daemen von Floral Design dabei. Die Veranstaltung wird ebenfalls von Studenten der Floristenschule Citaverde College Horst und dem Blumenteam der Schlossgärten Arcen unterstützt.

Prominenter Gast in Herongen

Prominenter Gast in Herongen : NRW-Ministerin zu Besuch bei Landgard

So pflegt die Laga ihre Parks und Gärten

Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort

Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : So pflegt die Laga ihre Parks und Gärten

Räumungsverkauf in Hückelhoven

Räumungsverkauf in Hückelhoven : Blumen Tenesch schließt nach 74 Jahren

Bei entsprechendem Wetter sind die kleinen und großen Kunstwerke natürlich auch ausgezeichnete Fotomotive. Nicht verwunderlich also, dass auch immer mehr junge Menschen nach Arcen kommen. So dürften auch die riesigen roten Kunstwerke von Sweetlove im Wasser- und Skulpturengarten den Weg in die sozialen Netzwerke finden. Wer mag, kann nach dem Hashtag #Bloemig Ausschau halten.