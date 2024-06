Woodstock- und Blues-Festival In Zyfflich waren wieder die Hippies los

Kranenburg-Zyfflich · Zyfflich hat zwei Tage Festival hinter sich: Am Freitag erlebten die Besucher eine Zeitreise in das Jahr 1969, in dem in den USA das legendäre Woodstock-Festival stattfand. Und am Samstag stand Zyfflich im Zeichen des Blues. So schön war das Festival.

02.06.2024 , 13:28 Uhr

Link zur Paywall So schön war das Woodstock-Festival in Zyfflich 19 Bilder Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Jens Helmus